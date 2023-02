Comparte

El programa “Todo por ti”, conducido por Cecilia Bolocco, tendrá como invitados este domingo a Felipe Izquierdo y a su madre Amalia Correa.

Durante el estelar, el actor hablará sobre varios episodios de su vida, entre ellos su lazo con Fernando Larraín, la enfermedad de su hijo y el difícil momento que vivió con la presentadora.

En el 2001, Izquierdo estaba lidiando con el tratamiento de su pupilo y por su parte, la exMiss Universo estaba acompañando a su exmarido, Carlos Menem, en su detención domiciliaria en Buenos Aires, Argentina.

A pesar de que estaban lejos, los amigos mantuvieron el contacto a través de las cartas.

“Mirando el pedacito de cielo que alcanzo a ver desde esta ventana con barrotes, me siento absolutamente feliz de saber que estás ahí. Tengo un maravilloso pretexto para levantarme porque sé que todos los días leerás mi mensaje“, decía uno de los mensajes que Bolocco le enviaba al comunicador.

Su amistad era muy sólida, ya que no tenían obstáculos para demostrar su apoyo y cariño por el otro.

Izquierdo y Larraín

Desde muy pequeños, el humorista y el actor, Fernando Larraín, han tenido una cercana relación, porque sus madres trabajaban juntas en el Banco Central.

"En la medida en que tuvieron hijos nos fueron presentando“, explicó Izquierdo.

La enfermedad de su hijo

Uno de los temas más sensibles que se hablaron fue la enfermedad del hijo del comediante.

Felipe, su pupilo mayor, sufrió una hipoacusia bilateral severa que lo dejó con una sordera hasta el día de hoy.

“Él es la representación viva de todos los miedos, los talentos y las inseguridades mías. Y es la persona con la que más convivo", expresó Izquierdo.

Por último, valoró la enfermedad de Felipe como un oportunidad, para acercarse más a su hijo.

“Vivir esto es muy potente y muy positivo. No agradezco la enfermedad, pero siento que me ayudó a sacar lo mejor de mí y me ayudó a estar con él en el momento en que me necesitaba“, concluyó el humorista.