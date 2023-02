Comparte

En horas de la mañana del pasado domingo, el bailarín Iván Cabrera fue detenido por Carabineros y puesto en disposición a la justicia, luego de ser acusado de violencia intrafamiliar.

Quien entregó los primeros detalles de esta situación, fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien a través de Instagram comunicó que "fue detenido (Cabrera) a las 07:15 de la mañana, en la comuna de Providencia por violencia intrafamiliar y lesiones, en flagrancia".

Junto a esto, detalló que "a raíz de la llamada de una víctima, Carabineros de Providencia concurrió la mañana de este domingo a un domicilio particular en la misma comuna, deteniendo a un hombre adulto por su presunta responsabilidad en las lesiones que registraba la víctima".

16 horas más tarde, Cabrera pasó a la audiencia de control de detención en el Octavo Juzgado de Garantía, donde luego se informó que fue formalizado por lesiones por violencia intrafamiliar, quedando con prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a cualquier lugar donde ella se encuentre, detalla Las Últimas Noticias.

La versión de Iván Cabrera

Ahora, en la madrugada de este lunes, Cabrera utilizó sus redes sociales para compartir un video donde se refirió a esta compleja situación: "Todo el mundo sabe que volví con Antonella (Muñoz)… y mucha gente se preguntaba cómo era posible que yo volviera con ella, después de todo lo que me hizo… En esta situación de pareja somos nosotros los que sabemos lo que realmente pasa".

Tras esto, explicó que luego de las disculpas de Antonella por sus acusaciones, "la acompañé en todos sus procesos, que se recuperara emocionalmente, sentimentalmente… y fue apareciendo la Antonella de la cual yo me había enamorado".

Respecto a este incidente, sostuvo que "cuando tú vuelves a cometer excesos, en donde no estás con tus cinco sentidos, obviamente todas las cosas se exacerban y quedan grandes episodios negativos, por ende todo lo sucedido en esta madrugada es algo obviamente complejo para mí".

Por último, en el registro, manifestó: "Estoy tranquilo con mi persona… hice todo el proceso (judicial) como correspondía… así que quería exponer esto y dejar en claro que también hay otra verdad… me voy a mantener con la cabeza en alto, no puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito".