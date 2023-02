Comparte

Luego de que Tonka Tomicic rompió el silencio frente a la compleja situación que enfrenta, debido a la vinculación de su exesposo Marco Antonio ‘Parived’ López con el "Caso relojes", múltiples rostros salieron en su apoyo de manera pública, así como otros la criticaron de igual manera.

Una de las que no estuvo de acuerdo con sus palabras fue Patricia Maldonado, quien protagonizó un debate con Francisca Merino en el programa "Tal Cual", junto a Raquel Argandoña.

La situación se dio luego de que hablaran de la próxima Gala de Viña del Mar, donde Maldonado desconocía que Tonka Tomicic animaría el espacio, debido a los "muchos problemas" que enfrenta.

Fue así como Merino le pidió que no hablaran de las personas que queremos, lo que generó una réplica de Maldonado: "Perdón, pero no tengo ningún compromiso con ella, yo no soy su amiga", argumento que fue debatido por Merino, señalando que ella y Raquel sí son amigas de Tomicic.

Y la ex "Mucho Gusto" le respondió: "Si usted quiere, no hable, mijita, cero problemas (…) La que habla soy yo y la que se hace responsable soy yo. No soy su amiga, no tengo compromiso y no me he casado con nadie".

La dura reflexión de Paty Maldonado

"Me parece increíble, porque pasan estos fenómenos que de repente se desquitan con alguien porque te pillaron con una cerveza manejando y te hacen mierda y perdiste la carrera, y la perdiste (…) Pero hay otros que se mandan cagada enormes en este país y no pasa nada", inició comentando.

Estas últimas palabras fueron debatidas por Merino, quien argumentó que "La cagada no es de ella y ese es el don de ella, todos lo que hemos trabajado, incluyendo el público, la queremos muchísimo. A mí no me quiere nadie como a ella la queremos porque ella es un ser súper generoso con todo el mundo, y ese es un don, por eso todos la defendemos".

Aún así, Maldonado manifestó: "Me parece fantástico (…) yo no meto las manos al fuego ni por mi sombra, porque es más grande que yo. No meto las manos al fuego, ni por mis dientes porque de repente se escapan y me pegan un mordisco. Por lo tanto, no tengo idea si es inocente o no, estoy simplemente haciendo un comentario que me parece sorprendente".

