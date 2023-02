Comparte

En un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla de Canal 13, el compositor y director de orquesta, Horacio Saavedra, recordó sus inicios en la música, confesando que nunca lo pensó en hacer en serio.

"Nací en Concepción, me críe en Pritufquén, me eduqué en Temuco y me eché a perder en Santiago", comenzó diciendo el hombre detrás de la orquesta sinfónica del Festival de Viña del Mar.

"En el liceo hicimos un grupo con Nano Vicencio e hicimos contacto con las giras que pasaban y un año los músicos se pelearon en Lautaro y se volvieron a Santiago (…) llegaron a preguntar quién podía acompañarlos y nosotros de 14, 15 años fuimos", añadió.

"Ensayamos con ellos y parece que lo hicimos bien porque quisieron que los acompañáramos a la gira pero mi papá me dijo que terminaba sexto de humanidades y me daba permiso. Ahí murió ese sueño pero estuvimos en contacto con la gente de Santiago. Salimos del liceo y al otro día estabámos en Santiago y no paramos nunca más", precisó el compositor.

Además detalló que comenzó a ser director de orquesta luego de que el director de ese entonces, Carlos González comenzara a faltar en los trabajos, "tení que apechugar tú" le decían.

Por último, Horacio Saavedra se refirió cuando trabajó con grandes artistas en el Festival de la Canción de Viña del Mar.

"La primera vez que vino Julio Iglesias fue solo con una guitarra, y después vi cómo progresó, estudió y lo que llegó a ser. Siempre me buscaba para mostrarme cómo había mejorado su técnica. Lo mismo Luis Miguel, que cuando era niñito me veía, corría y me decía ‘Maestro’. Eso significa que hiciste bien la pega no más", concluyó.