Comparte

Tini Stoessel se transformó en la artista sorpresa confirmada para la edición 2023 del Festival de Viña del Mar, donde comentó sus impresiones al respecto.

"La gente de Chile me conoce desde que yo soy muy chiquita, y los fans me acompañaron incondicionalmente en cada etapa de mi vida, y me conocen de verdad, me conocen un montón", señaló en diálogo con T13.

Además, la argentina agradeció a sus seguidores chilenos "porque sé que son un factor muy grande para que hoy yo pueda estar yendo a Chile a cantar".

Recordar que Tini abrirá los fuegos el 20 de febrero y compartirá noche junto a su compatriota Emilia, la otra confirmada a último momento por la organización.

Viña del Mar 2023 será entre el 19 y 24 de febrero de 2023, y estará a cargo de la alianza entre Canal 13 y TVN. Además, la animación será liderada por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.