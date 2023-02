Comparte

El día 22 de febrero se cumple una año de la muerte de María de los Ángeles Guerra, esposa de Carlos Caszely. A días de la fecha, el periodista deportivo y exfutbolista profesional habló sobre el profundo duelo que enfrenta y las dificultades diarias en el proceso.

"El siquiatra me dijo que no necesito pastillas porque no estoy deprimido. Mejor, porque quiero vivir mi duelo así: que me duela, me pegue, me haga llorar", señaló Caszely en conversación con Revista Sábado.

Junto con lo anterior, reconoció: "El fútbol no me provoca alegría, pero sí me desenreda un poco esta maraña que tengo en la cabeza".

Carlos reveló que el momento más difícil del día es el ocaso, ya que disfrutaba de ese instante junto a su esposa. Según indicó, para tranquilizarse a esa hora da un paseo: "Camino hora y media. Me doy vueltas y vueltas, hasta que ya estoy más calmado.

Finalmente señaló que habla con las fotografías de su esposa que tiene a la entrada de su casa y que durante las noches le escribe frases que finalmente convierte en canciones para ella.