Fanáticos especulan que Shakira podría ser la invitada especial de Rihanna en el show de Medio Tiempo del Super Bowl.

Te recordamos que la cantante estadounidense se presentará este domingo en el escenario tras siete años de pausa. "Represento a inmigrantes de mi país, a mujeres negras de todo el mundo", declaró previamente.

El regreso fue aplaudido por varios artistas, entre ellos Shakira, quien realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde le desea lo mejor a su colega y amiga.

"Recordando buenos momentos y deseándole las mejores vibras para el show de este noche", escribió la cantante colombiana junto a una fotografía donde posa junto a Rihanna.

La publicación generó diversas reacciones, entre ellas la de fanáticos que especulan sobre la eventual aparición de Shakira en el evento deportivo.

"¿Te echarás una pasadita por el Superbowl?"; "Shakira Isabel, más te vale que te aparezcas en ese show ¿ok? Ok"; "Si hoy vas a cantar con Rihanna dale like a este comentario 🙌🔥❤️"; "Cómo anhelo que aparezcas hoy junto a Riri"; "Las queremos e el escenario juntas cantando ‘Can’t remember to forget you'" y "Danos la sorpresa y sal esta noche 😢", fue parte de lo que comentaron.

Si bien no hay nada confirmado, medios internacionales como RCN argumentan que el éxito que ha tenido Shakira con su colaboración con Bizarrap hacen que su paso por el escenario sea una real posibilidad.

Por otra parte, recuerdan que las artistas colaboraron juntas en "Can’t Remember to Forget You", canción de Shakira lanzada en el 2014 que nunca ha interpretado en vivo junto a Rihanna.