Si bien ya han pasado unos cuantos días desde que Belén Soto se casó en Tulum, México, donde Kel Calderón fue invitada, la egresada de derecho permanece en el lugar disfrutando de sus vacaciones.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video enseñando cuál sería su look en una celebración "pre cumpleaños", en un lujoso restaurante.

"Serving Kaos Tonight en mi pre cumpleaños, desde este lugar soñado que es Casa Malca (la antigua casa de Pablo Escobar – like literal, el de la serie jaja) y con este look de Michael Costello que me vuelve loca", escribió junto al video que compartió.

Luego sumó: "No puedo pedir más. Porfa que no me despierten", aludiendo a que todo lo que está viviendo, pareciera un sueño.

El mensaje de Hernán Calderón.

Como era de imaginar, la publicación rápidamente recibió el cariño de sus seguidores, y sumó positivos comentarios por parte de los cibernautas, destacando el mensaje de su padre, el abogado Hernán Calderón.

"Mi reinita: Te deseo todo lo mejor en este nuevo año, FELIZ CUMPLEAÑOS. Sabes que te amo con todo el corazón y siempre te agradeceré lo muy preocupada que eres de mí, especialmente en los momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Nunca te olvides que siempre puedes y podrás contar conmigo incondicionalmente. Estoy muy orgulloso de ti. MUCHAS FELICIDADES", le dejó su progenitor.

