Hace unos cuantos días la actriz Paola Troncoso compartió un video en donde explicó a sus seguidores por qué tomó distancia de las redes sociales durante un tiempo.

En este sentido, la ex "Morandé con Compañía" relató que experimentó un fallido tratamiento capilar en una peluquería, y que no había salido de su casa hasta que apareció en los Premios Caleuche, con un renovado look que sumó múltiples miradas.

Así, en Instagram compartió un sensible registro, donde repasó la pésima experiencia que sufrió.

"La verdad es que me había desaparecido de las redes sociales, tengo que ser súper honesta… ¿por qué no lo había hecho? Porque me daba vergüenza", relató de entrada, mostrándose bastante afectada.

Luego detalló la situación: "Me daba vergüenza porque lamentablemente hace un tiempo atrás hicieron un pésimo procedimiento en mi pelo, en donde me quemaron absolutamente el pelo y la verdad es que no salía ni siquiera a comprar porque el desastre era total".

Finalmente expresó: "Pero ahora ya me atrevo, de hecho el otro días estuve en los Premios Caleuche (…), y es porque ahora mi pelito está más sano y se ve cada día mejor".

Aquí puedes ver la publicación: