Quedan pocas semanas para el estreno de la nueva temporada de “Aquí se baila, talento por sobre la fama”, por Canal 13.

Entre sus 16 participantes confirmados hay dos que tienen una cercana e inesperada relación. Se trata de Claudio Moreno y Kurt Carrera, intérpretes, respectivamente, de "Guru Guru" y "Tutu Tutu".

Ambos comediantes dieron vida a sus plumíferos personajes a lo largo de varios años en televisión. Mientras Claudio se puso en 1990 el traje de "Guru Guru" como acompañante de Iván Arenas en “El mundo del Profesor Rossa”, Kurt creó a "Tutu Tutu" como acompañante del "Profesor Salomón" en el programa “Panoramix” a inicios del 2000, y luego lo popularizó en “Morandé con compañía”.

“Nosotros hacíamos era una parodia directa a ellos”, explica Kurt, cuyo personaje nació a partir del célebre “video prohibido” de los personajes infantiles de Canal 13. Según confiesa el comediante, a raíz de esa parodia se generó una auténtica enemistad entre ambos.

“Cuando nosotros aparecimos coincidió con que a ellos les fue muy mal, entonces antes no nos caíamos bien. Claudio me tenía mucha mala, sin saberlo yo. Al principio él también me caía mal porque hablaba pestes de nosotros. Pero lo comprendí y conocí a un ser maravilloso”, comenta Carrera.

Fue por eso que, con el paso de los años, decidieron juntarse interpretando a sus personajes en un show con el que han recorrido Chile, llamado “Desplumados”. “Es bonito porque tenemos a los ‘rivales’, que son ‘Guru Guru’ y la versión ‘Fruna’ de ‘Guru Guru’. Nuestro espectáculo es precisamente sobre eso, partiendo con una rivalidad y luego encontrándonos”, declara Claudio Moreno.

Para el también creador de personajes como "Carlos Núñez Núñez" y "Blondon Boys", el ofrecimiento de entrar a “Aquí se baila” es una gran oportunidad. “Me ofrecieron antes entrar a un programa de baile en TVN, después la primera y la segunda temporada de ‘Aquí se baila’, y nunca acepté. Pero esta vez dije ‘tengo 60 años, me falta un desafío’”, cuenta Moreno, agregando que su mayor impulso fue ver que su compañero de shows ya había dicho que sí al ofrecimiento.

“Kurt fue el primero que aceptó, me dijo ‘Metámonos, nos va a servir’. Y yo creo que a los dos nos sirve para potenciarnos. Además, como trabajamos juntos, podemos coordinar nuestros tiempos para ver entre los dos qué días hacemos shows y qué días no”, explica Claudio.

“Después de ver a mis anteriores compañeros de ‘Morandé’ entrar al programa dije ‘¿Por qué yo no?’. Además que me voy a reencontrar con Sergio Lagos, que nos acompañó cuando partimos con los ‘Hermanos sin dolor’ y con ‘Salomón y Tutu Tutu’, entonces era imposible decir que no”, replica, por su cuenta, Kurt Carrera, añadiendo que no espera ganar el programa.

“Sólo espero no ser el primer eliminado, con eso me doy por pagado”, confiesa.

Por su parte, Claudio señala que sin duda habrá juego entre ambos intérpretes cuando les toque participar en el programa, aunque no necesariamente se pondrán sus icónicos trajes para bailar. “No tenemos contemplado disfrazarnos, pero se podría, como una humorada”, dice.