Comparte

El comediante Rodrigo González se disculpó por sus declaraciones sobre Diego Urrutia, quien se presentará con su rutina de humor en el Festival de Viña del Mar el próximo lunes 20 de febrero.

En conversación con Chilevisión, González aseguró que "ojalá le vaya muy bien, (pero) el tema es que los tiktoker haciendo stand up, yo siento que no hacen stand up".

"Es un humor… perdón que lo diga, pero es un humor como una hamburguesa, queda claro lo que es una hamburguesa, si el público no es tonto", agregó.

Sus dichos causaron duras críticas en los usuarios de redes sociales, razón por la cual el propio Rodrigo decidió disculparse.

En sus historias de Instagram, el comediante sostuvo que "lo que dije fue una estupidez".

Junto con lo anterior, pidió "perdón, mil veces perdón. Injusto con un talento como tú, humilde y trabajador".

"Toda la luz para ti Diego, que mi estupidez no nuble tu trabajo, te irá la raja. Perdón, perdón", complementó.

Captura Instagram

Posteriormente, respondió a las críticas que recibió en su última publicación, donde compartió una fotografía junto a su pareja en el "Día de los enamorados".

"La cagué mal. Soy un idiota sin respeto de puro weon. Te pido disculpas a ti y ahora a Diego. De weon. De tonto, de querer ser no se qué. Él es tremenda persona y no se merece la wea que dije", contestó a un usuario de Instagram.

A otro seguidor, González respondió lo siguiente: "Me equivoqué con alguien que tiene los cojones de subirse a ese escenario. La cagué. Le pedí disculpas y solo quiero que a él y a todos y todas les vaya bien. Esta es una lección que debo aprender", finalizó.