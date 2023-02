Comparte

En vísperas de la esperada "Noche Cero" de Viña del Mar, Pancha Merino comentó cuánto gastó en el atuendo que ocupará en el evento.

"Es un vestido que estaba roto, lo teníamos en liquidación en 35 mil pesos. Lo agarré y dije ‘me encanta’, siempre me gustó y decía ‘qué pena tener que liquidarlo’”, mencionó a Tal Cual de TV+.

Sobre el vestido que escogió, la actriz añadió que "me lo probé y tenía todo un pelón en la pierna y cuando supe que la gala era de moda sustentable, supe qué hacer".

Después, señaló que la diseñadora Macarena Cortés la ayudó con el vestido: "Ella es toda mi onda, bien hippie chic. Voy y le digo si me lo puede intervenir. Me quedaba grande y me dijo que se lo llevara".

En ese sentido, la comunicadora puntualizó que "ella hace más de 20 años que arrienda vestidos, no vende. Le dije que me lo interviniera y que se lo regalaba para sus arriendos".

Acerca del atuendo, Pancha Merino recalcó que "quedó precioso. El vestido es de un color fucsia, yo amo el fucsia con el naranjo, me encanta esa mezcla, me hizo la combinación".

Por último, la expanelista de SQP confesó que los zapatos que ocupará son de una amiga "Me dijo que tenía unos zapatos del color y me los regaló, me quedaron perfectos. Mi look no sale más de 35 lucas (sic), los accesorios son de un emprendimiento, fue súper sencillo, la verdad es que ninguna gala me ha costado tan barato".