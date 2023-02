Comparte

Este jueves la influencer Vesta Lugg visitó el matinal "Mucho Gusto", donde recordó su paso por la Gala de Viña del Mar el año 2015.

En la oportunidad la también cantante recibió ácidas críticas debido al vestido plateado que utilizó.

"Tenía 19 años. Estaba tan contenta con el vestido que me puse, pero salieron muchos memes en redes sociales. Era plateado, le decían el vestido jurel", recordó en primera instancia.

Luego se refirió a sus sentimientos: "Me acuerdo que llegué tan emocionada a la alfombra, me sentía tan bacán, pero salí con una cantidad de mensajes cargados en negatividad, odio. Lo pasé muy mal".

"Yo le decía ‘no quiero salir, no quiero ir al canal'"

Tras esto, se refirió al importante apoyo que recibió por parte de Francisca García-Huidobro, con quien tenía programa el día siguiente.

"Yo le decía ‘no quiero salir, no quiero ir al canal, no quiero exponerme nuevamente a esto, no entiendo lo que está sucediendo‘", recordó, frente a lo cual recibió un consolador mensaje.

"Y ella me dice: ‘Vesta, la gala es una oportunidad para que la gente dé un mensaje, todos tenemos mensajes distintos. Y tu rol a los 19 años era dar este mensaje, tienes que sentirte orgullosa", reveló.

Finalmente, Vesta Lugg confesó: "Adoro a la Fran, es como mi guía espiritual en este camino".