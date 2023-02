Comparte

Hace unos cuantos días, a través de Twitter, se viralizaron unos supuestos tweets que habría escrito la comediante Belén Mora en contra del Festival de Viña del Mar, en el cual se presentará en los próximos días.

"Si hay algo que me fastidia es el Festival de Viña porque es como la cultura fascista en acción, parece coliseo romano pero lleno de fachos rencorosos", habría sido uno de sus mensajes.

La otra publicación, que se compartió a cargo de su autoría, señalaba "Mírenlos, pifean como si fueran los dueños del show, si yo fuera a ese festival y me pifiaran me los pasaría por ahí mismo".

🔴 #URGENTE | BELEN MORA, EN LA MIRA: Usuario de redes sociales viralizaron durísimos tweets de la comediante en contra del #FestivaldeViña, a sólo días de su presentación en dicho evento. pic.twitter.com/nOHVO82cTl — El Nacional Diario 📰 (@ElNacional_CL) February 16, 2023

Frente a estas acusaciones, la ex "Morande con Compañía" se defendió en la conferencia de prensa para su show.

La aclaración de "Belenaza".

"Respecto a los tuits, es muy chistoso eso porque quienes me siguen, pueden comprobar que mi manera de escribir es diametralmente opuesta a utilizar términos como ‘cultura fascista’ y ‘coliseo romano’. De la forma de ser que tengo, habría usado términos mucho más peyorativos", inició señalando Mora, según consigna el portal Publimetro.

Tras esto sostuvo que "No escribí eso. No me vendí por plata. Cobré lo que valgo por mi trabajo, pero no me pagaron 70 ni 100 millones".

Por último, manifestó: "Si me hubiesen pagado 70 millones, estoy en pelota parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas por como son, críticas. Twitter es simplemente un millón de personas. No es la vida, las redes sociales y lo único que importa es cómo reaccione la Quinta, el resto que hable lo que quiera".