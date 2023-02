Comparte

El día de ayer se llevó a cabo la primera noche del Festival de Viña del Mar 2023, donde la colombiana Karol G tuvo la labor de abrir la nueva edición del certamen.

Como muchos esperaban, la "bichota" no decepcionó y se llevó todos los premios, junto a los aplausos cerrados de los asistentes.

Sin embargo, en los últimos minutos de su presentación, una pequeña niña de tan solo 5 años sorprendió tras subir al escenario.

"¿Tú quieres bailar?", consultó la colombiana, la cual se robó las miradas con una serie de pasos de baile y acrobacias, lo que generó que la artista se rindiera a sus pies y le regalara su gaviota de oro.

"Era muy difícil"

Durante la jornada de hoy, el matinal "Mucho Gusto" se comunicó con la joven Matilda y su madre, Scarlett Araya, quien explicó cómo logró cumplir el anhelo de su hija.

"Había mucha gente que sabía que ella quería subirse con Karol G, incluso, ella me decía ‘mamá se va a ir y yo no me puedo subir’. Siempre le dijimos que era muy difícil", inició señalando.

Tras esto señalaron que, gracias a ayuda del actor Gonzalo Valenzuela, el cual es miembro del jurado, lograron que la pequeña Matilda subiera al escenario.

"Gonzalo Valenzuela con otras niñas que estaban adelante pasaron para adelante a la Mati, que se puso ahí con un letrero y ahí ellos le dijeron ‘oye mírala’. Ahí la vio y obviamente ella estaba feliz y emocionada", detalló.

Finalmente, respecto a la Gaviota de Oro que le entregó Karol G a Matilda, la madre señaló que desde el primer minuto le dijo que la devolviera.

Tras esto, en el matinal de Mega, señaló: "Yo quiero buscar a Karol G y entregársela. Gracias por el gesto, se sacó la foto, la gaviota la devolvemos".

No obstante, hay que señalar que, luego de que finalizó su show, la artista recibió una nueva gaviota de oro, y pidió que Matilda conservara la que le regaló.