Comparte

En una nueva emisión del programa "Échale la culpa a Viña" estuvo invitado el comediante Diego Urrutia, quien triunfó el pasado lunes en la Quinta Vergara.

El joven logró cautivar al público con su rutina y se llevó las gaviotas de plata y de oro.

Y una de las bromas que más causó reacciones en las redes sociales fue en la que mencionó a Tonka Tomicic.

En medio de su rutina, Urrutia afirmó que estaba soltero, momento en el que expresó: "Atenta Tonka. Pa’ que se coma un choripán".

Tras esto, la misma Tonka decidió responderle al humorista durante el programa transmitido por Canal 13 y TVN.

Tras presentar al joven, la comunicadora expresó: "Felicitaciones, Diego, gracias por estar con nosotros".

Canal 13

En este sentido, Diego contestó lo siguiente: "Muchas gracias, que bueno verlos a ustedes. Ya conocía a Repe (José Luis Repenning), qué bueno verte a ti", dijo.

Fue en este instante cuando Tonka decidió acercarse a Urrutia para saludarlo. "Ya, saludémonos. Sí, porque el besito que me mandaste tenía que devolvértelo. Me mandaste otras cositas más, pero no vamos a entrar en eso", comentó, desatando risas en los integrantes del programa.