Tras el éxito de Diego Urrutia en el Festival de Viña del Mar 2023 el pasado lunes, son varios los que han recordado el vaticinio que lanzó el también humorista Rodrigo González, quien señaló que no le iría bien.

"El tema es que los tiktoker haciendo stand up… siento que no hacen stand up. Perdón que lo diga, pero es como un humor como una hamburguesa… queda claro lo que es una hamburguesa, el público no es tonto", fue parte de lo que expresó días antes de que el joven se presentara.

Frente a esto, quien citó parte de sus palabras fue la comediante Belén Mora, quien felicitó a Diego Urrutia por su desempeño en el certamen viñamarino, con un directo mensaje a González.

La réplica de González

"Tremendo @diegourrutiaibarra. LA HAMBURGUESA MÁS RICA JAJAJAJA", redactó la ex "Morandé con Compañía" en una publicación que compartió en sus redes sociales.

Rodrigo González no habría quedado ajeno al mensaje de "Belenaza", a quien le comentó en la publicación.

"Jajajajajajajajaja Soi pesa! Te quiero y hooooooy la vas a romper wachonaaaaaaa", redactó el humorista que había ‘ninguneado’ a Urrutia.

