Entre los gritos y aplausos del público, el comediante Rodrigo Villegas ingresó al escenario de la Quinta Vergara. Tras su última aparición en el año 2017, donde ganó ambas gaviotas, el humorista retornó al Festival de Viña del Mar.

Vestido de camisa y zapatos rojos, el chileno realizó chistes sobre las intimidades con su pareja y familia. "Me gusta tu cuerpo Svelty, para chuparte los Huesitos", fue una de las bromas que realizó el comediante haciendo referencia a las marcas del supermercado.

"¿Donde están los guatones asumidos?" preguntó también el humorista, lo que provocó las risas del escenario, como también algunas pifias en menor cantidad.

"Chile cambió, ya no se pueden contar chistes", expresó el ex participante de Morandé con Compañía, lo que ocasionó los gritos del público. "Bueno, ¡Las contamos no más!", gritó Villegas.

El recibimiento de los asistentes fue tal que las carcajadas inundaron a la Quinta. Tanto el periodista José Luis Repenning, como el cantante Polimá Westcoast, fueron algunos de los rostros que figuraron riéndose en la pantalla grande.

Además de sus chistes, el comediante bailó salsa y rock acompañado por unos abanicos blancos. La puesta en escena fue tal que incluso cantó karaoke, el cual cada ciertos minutos se paralizaba, haciendo referencia a los anuncios de Youtube.

"¿Lo han pasado bien? Esto es puro cariño", dijo emocionado el comediante, quien no dejó de ser ovacionado por el monstruo viñamarino.

En medio de los aplausos, los animadores Martín Cárcamo y María Luisa Godoy subieron al escenario. "Una rutina para volver a ver una y otra vez", expresó la presentadora del Festival.

Ante la insistencia del público, los rostros de televisión premiaron con gaviota de plata al chileno. "Esto es una contribución al cariño que veo en la calle", expresó emocionado el comediante.

Se emocionó al recordar a su padre

"Cuando viniste la última vez, le hiciste una promesa a tu papá", le dijo el presentador a Villegas. Ante ello, el comediante no tardó en emocionarse y expresó que "él estaría muy orgulloso de verme".

Tras el galardón, el invitado continuó con sus cantos y bailes. Ante la amplia ovación del monstruo, los presentadores volvieron a subir a la Quinta para premiarlo, esta vez, con una gaviota de oro.

"Le cumpliste la promesa a tu papá", le dijo Cárcamo a Villegas, quien sostuvo en su mano una fotografía de su progenitor. Al borde de las lágrimas, el humorista le agradeció a su público antes de retirarse del escenario con ambos galardones.