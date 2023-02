Comparte

Durante la jornada de anoche se llevó a cabo la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2023, en donde el humorista Rodrigo Villegas logró el triunfo sobre la Quinta Vergara con una cerrada presentación.

Algunos detalles que no pasaron desapercibidos de su rutina, fue la mención a dos reconocidos personajes: Eduardo Fuentes y Kurt Carrera.

Este último, recordado por interpretar a "Tutu Tutu" en el extinto ‘Morandé con Compañía’, fue nombrado en la rutina luego de que Villegas bromeara con que le debía dinero, y este se lo solicitó a través de una reunión por zoom.

Sin embargo, en conversación con LUN, Carrera contó la verdad sobre esta situación, y reveló que es diametralmente opuesta.

"Hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés. Él nunca me debió plata, fui yo el que le debí. En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble porque me pasó lo que necesitaba", inició señalando el también comediante.

Luego detalló que le había pedido dinero a todo su círculo de amigos, pero nadie le pudo prestar. "Y un día llamo al Guatón, sin mucha esperanza. Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta corriente para que me depositara. Me preguntó: "¿Cuándo me vas a pagar?. Yo le respondí: ‘apenas pueda’ y me dijo ‘ningún problema'".

Por último, precisó que el monto que le facilitó Villegas entre los años 2016 o 2017 eran "millones (…) Por eso me saco el sombrero ante él. Es de verdad. El guatón es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda, y lo que hizo nunca lo voy a olvidar", cerró Carrera.