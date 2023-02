Comparte

Tatiana, hija del conocido empresario chileno Leonardo Farkas, se refirió a la enfermedad que enfrenta. Además, la influencer compartió íntimas fotografías para visibilizar el cuadro clínico del que pocas veces se habla.

Por medio de sus redes sociales "Tati" explicó su diagnóstico con el objetivo de que "otras mujeres y niñas no se sientan solas". La joven padece "endometriosis", enfermedad en la que parte del tejido que recubre el interior del útero crece fuera de él.

"Tengo que practicar la paciencia, dejar la vergüenza todos los días y dar gracias a Dios", señaló Tati en las historias de la red social mencionada donde muestra su vientre inflamado, tres días antes del comienzo de su periodo menstrual.

Según indicó hace yoga, toma infusiones y realiza reposo cuando inician los malestares, sin embargo durante dos semanas los dolores son fuertes, tanto que a veces siente que "tendrá un bebé".

Finalmente, la joven reconoció que el cuadro es a veces intolerable: "La realidad es que me causa no querer vivir muchas veces, es increíblemente doloroso y estigmatizado (la gente no lo entiende, entonces me siento muy sola), y mis hormonas están fuera de balance entonces causa depresión, ansiedad y estrés”.

