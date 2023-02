Comparte

Un emotivo mensaje fue el que entregó el comediante Fabrizio Copano a través de sus redes sociales, luego de su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que el humorista se presentó en la penúltima noche del evento, luego del show realizado por la cantante Christina Aguilera.

Y pese a las pifias que recibió en un comienzo, puesto que el público quería seguir viendo el espectáculo de la artista, Copano supo cautivar a los asistentes con su rutina y fue ovacionado en la Quinta Vergara.

Además, recibió las gaviotas de plata y de oro, lo que agradeció posteriormente con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Amigos míos, no tengo palabras para agradecer el ensordecedor aplauso que recibimos hace algunos días en el Festival de Viña del Mar", comenzó expresando Fabrizio.

"Y digo recibimos, porque fue para todo un equipo que estuvo conmigo", agregó el comediante, quien destacó a cada una de las personas que trabajaron junto a él en ese proceso.

En un extenso mensaje, Copano destacó el trabajo realizado en la escenografía, en las visuales y, por su puesto, en su vestimenta.

"Incluso antes de cerrar con Viña, ya estábamos conversando el traje y lo que se logró supera absolutamente todo lo que me imaginé", aseguró.

"Se vio un vestuario elegante, hecho a mano, moderno, pero clásico que me hizo ver y sentir como dueño del escenario", comentó Fabrizio.

En la parte final de su posteo, el humorista valoró la aparición de la banda Los Bunkers, quienes sorprendieron al público de Viña del Mar.

"Un sueño. O sea, imagínate que se te ocurra un chiste y la banda más importante de Chile venga al escenario a hacerlo realidad. No tengo palabras para agradecerles a los chiquillos", sostuvo.

"Mis padres. Mis hermanos. Mi esposa. Mis hijos. Me mantienen sano y feliz y sin ellos no se lograría nada en esta vida. Desde el amor de ellos me paro a mirar el mundo", concluyó.

