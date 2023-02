Comparte

Una ola de comentarios dejó la revelación de Daniela Aránguiz, quien señaló que su exesposo, Jorge ‘Mago’ Valdivia, se encontraba en una relación con la diputada Maite Orsini.

Pero esto no fue todo, pues luego Aránguiz señaló que Valdivia le habría sido infiel a Orsini, con ella misma, detallando incluso que su última "recaída" había sido la semana pasada.

"Jorge sí está con ella y sé que él, el viaje que él me dijo que se iba a ir a Río de Janeiro a entrevistar, él se fue de vacaciones con ella (…) No sé cuánto llevarán. Me contaron que de diciembre están saliendo, y en diciembre me fui de vacaciones a Estados Unidos con Jorge, y Jorge me lloraba para que volviéramos", fue parte de lo que narró la ex "Mekano" en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez.

No pasó mucho para que las declaraciones de Daniela hicieran el suficiente ruido para generar que Maite Orsini rompiera el silencio, y a través de Instagram emitiera una "declaración pública".

"Jamás me entrometí"

"Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones en mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público", inició comentando.

Tras esto, apuntó contra Aránguiz: "Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras".

En esta línea, optó por aclarar algunos puntos: "En relación al ex diputado (Marcelo) Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja".

Luego señaló que "no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto".

Por último explicó que realizó esta declaración con el fin de "que se detenga la violencia psicológica y digital directa, así como las actitudes de quienes indirectamente la desvían hacia mí y mi familia".

Aquí puedes ver su publicación: