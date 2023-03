Comparte

Los últimos días han sido complejos para Daniela Aránguiz, quien habría acusado a su expareja Jorge "Mago" Valdivia de haber llevado una relación con Maite Orsini.

Esto desencadenó una serie de mensajes a través de las redes sociales, donde la diputada de Revolución Democrática terminó publicando una declaración pública en sus redes sociales, pidiendo que se detuvieran los "mensajes de odio".

Ahora, el día de ayer, se dio a conocer un ataque físico de Aránguiz a Valdivia. "Lo agredió físicamente, con arañazos", fue parte de lo que relató, por ejemplo, el poral Glamorama. "Fue el jardinero el que separó a los involucrados y se llevó a Aránguiz hacia un paradero desconocido. De hecho, cuando personal de Carabineros llegó al lugar, solo se encontraba el otrora volante de la Selección", se detalla.

Tras este episodio, muchos usuarios detallaron que la ex "Mekano" sufrió una crisis nerviosa y terminó internada.

Sobre este último rumor, Aránguiz desmintió los dichos, con un video que había publicado en Instagram, pero que luego eliminó de sus redes sociales.

"Estoy en mi casa, ¿Qué hora es? Diez para las seis, con una disfonía terrible, no puedo hablar, yo creo que me pegué un virus. No estoy internada como dicen los medios… hablan puras hue…", fue parte de lo que manifestó en el registro.

