Luego de los dichos de Daniela Aránguiz el pasado domingo contra Maite Orsini, asegurando que la diputada mantenía una relación con su exesposo Jorge ‘Mago’ Valdivia.

Debido a todas las aristas que han aparecido sobre la polémica, los matinales de casi todos los canales han dedicado varias horas de su programación a tratar el tema.

Es en este sentido donde el animador Daniel Fuenzalida envió un directo mensaje dirigido a "Mucho Gusto" de Mega, por las múltiples horas que dedicaron a tratar la situación de la ex "Mekano" y el exfutbolista.

"¿Desde cuándo ‘Mucho Gusto’ pasó a ser un programa de farándula? Llevan cuatro horas con temas de farándula", cuestionó el también locutor a través de sus redes sociales.

Tras esto, profundizó en sus palabras, asegurando que no era una crítica negativa: "Me parece espectacular, me parece increíble que la farándula siga viva. La mantuvimos viva con Me Late, la vamos a seguir manteniendo viva, así que me parece muy bien".

"Después, a reconocer"

"Hoy día y ayer, arrancaron los matinales con programas de farándula, pero Mega, Mucho Gusto, lleva cuatro horas con temas de farándula. Me parece genial", sumó pronto.

Por último, les realizó una solicitud: "Solamente después, a reconocer eso. A decir ‘sí, hacemos farándula’, ‘los matinales hacemos farándula’ porque está más viva que nunca parece".

Finalmente, Fuenzalida manifestó: "Me parece muy, pero muy bueno, simplemente después reconocerlo, no hacer ver como que el género peyorativamente… Reconozcamos de una vez: Hacemos farándula, nos gusta y lo más importante, nos va bien".