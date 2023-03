Comparte

El reconocido actor estadounidense Chris Pine aclaró la polémica que se generó por un video viral donde el cantante Harry Styles, aparentemente, lo escupía.

El hecho se generó particularmente en el estreno de la película "Don’t Worry Darling" en el Festival de Cine de Venecia de 2022, ya que ambos son parte del elenco de la cinta.

Chris Pine has finally addressed the Harry Styles #SpitGate moments during the #DontWorryDarling press tour. pic.twitter.com/9ZjNxN6zl9 — E! News (@enews) March 1, 2023

Sobre el registro, que se difundió rápidamente en las redes sociales, Pine aseguró que "Harry no me escupió".

El actor de 42 años afirmó en un video para la revista estadounidense Esquire que "Harry es un tipo muy, muy amable".

En este sentido, el intérprete dijo que se enteró del video viral mientras volaba fuera de Venecia y su publicista le contó lo ocurrido.

"No tenía idea de lo que pasó. Ella (su publicista) me mostró la cosa, y parece, de hecho, como si Harry me estuviera escupiendo. Él no me escupió", puntualizó.

Según detalló Chris, "creo que se inclinó y creo que dijo: ‘son solo palabras, ¿no?’, porque teníamos esta pequeña broma. Porque todos tenemos jet lag, todos estamos tratando de responder estas preguntas que, a veces, cuando estás haciendo estas cosas de prensa, tu cerebro se confunde y empiezas a hablar tonterías. Y teníamos una broma, ‘Son solo palabras, hombre’", cerró.