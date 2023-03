Comparte

La bailarina Valentina Roth causó ternura en sus seguidores tras compartir diversas imágenes de la ecografía que se realizó este jueves, a la espera del nacimiento de su primera hija llamada Antonia.

Junto a las postales, Valentina expresó todo su agradecimiento a las personas que la han apoyado en este proceso.

"Hola a todas mis tías de Instagram. Bueno, hoy no era necesario que me hicieran una ecografía, pero como saben mi mamá es un poquito ansiosa y me extrañaba, así que acá me pueden ver en mi semana 25″, escribió Roth en la publicación, aludiendo a los pensamientos que tendría su bebé.

"Estoy pesando 740 gramos y mido 33 cm. Estoy muy grande y seguiré creciendo. Esta vez fue mi abuelita y les cuento que casi se pone llorar igual que mi mamá", agregó la bailarina, haciendo referencia a ella y a su madre.

"Les mando un besito muy grande y muchas gracias por apoyar tanto a mi mami. Yo sé que está muy feliz porque siento todo, los cariñitos que me hace mi papá en la guatita cuando mi mamá duerme, cuando me habla y me da besitos. Soy muy afortunada de tener un papá tan bacán", agregó.

"Las dejo, porque aún me quedan unas 15 semanitas más para seguir creciendo y que mis tías, tíos, abuelos, abuelas y mi bisabuela que están esperando ansiosamente mi llegada me vean muy grande, fuerte y hermosa", fueron parte de sus palabras.

Tras esto, Roth se llenó de mensajes positivos de parte de los usuarios de la red social: "Será hermosa como su mami", "qué preciosa" y "felicidades", fueron algunas de las reacciones que se generaron.

