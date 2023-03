Comparte

Carlos Caszely recordó a su esposa y habló del dolor que enfrenta tras la pérdida. "No hay comparación ni con un dolor futbolístico ni con un fractura ni con el penal perdido en España, nada se compara", señaló el mediático ex jugador de la selección.

"La María de los Ángeles escribió ‘ríe, sueña y vive la vida con alegría’. Lo escribió para mí, para mis hijos y para los amigos, y eso lo tengo a la entrada del departamento. Entro al departamento y lo leo, salgo del departamento, lo leo. Entonces tengo que salir, tengo que salir", señaló Caszely entre sollozos en el programa "Te Paso a Buscar" de Canal 13, conducido por Pancho Saavedra.

Dentro del tradicional juego “El colgado”, Caszely relató que conoció a su esposa en la universidad (ambos estudiaban la misma carrera). La primera salida fue a dejarla a su casa y le pidió pololeo, a lo que ella respondió, “lo voy a pensar”. Al siguiente encuentro en la casa de estudios, comienzan la relación que sellan con un beso, donde todos los compañeros aplaudieron.

También agregó que muchos cercanos a María de los Ángeles Guerra le decían que no iba a durar mucho, porque era jugador de fútbol y a él le comentaban lo mismo, porque ella era tenista. Carlos Caszely recordó que, en ese momento, se dijeron ambos y se prometieron que “nos vamos a tomar de la mano y vamos a caminar hasta el último día”.

El entonces delantero de Colo-Colo fue vendido a Levante de Valencia en España, por lo que se casó para poder irse con su mujer a Europa, donde comenzó su familia y nació su primera hija. Declaró que no hubo problema en tomar la decisión del matrimonio pues “éramos dos niñitos enamorados”.

Cambiando de tema, mencionó que Rodrigo Villegas lo motivó para comenzar a hacer stand up alcanzando a presentarse alrededor de tres o cuatro veces. Luego siguió solo y firmó con cuatro casinos, pero fue en ese periodo que le encontraron cáncer a su mujer y dejó todo para cuidarla: “les dije, lo siento, no lo hago, María de los Ángeles está enferma y me dedicó a ella, no un 100 por ciento, sino que 200 por ciento”.

“La mitad de mi carrera se la debo a ella. Siempre me apoyó, me apañó, me empujó. Siempre estuvo ahí. Sé que para la gente que no ha sentido el amor, no lo va a entender, pero la gente que ha amado como nos amamos nosotros, sí lo va a entender”, repasó el ex Seleccionado Nacional.

Asimismo, manifestó que el dolor le ha enseñado que “la vida es hoy, ahora, mañana no sabes qué vas a hacer. Hoy disfruta, hoy vive, hoy ríe… porque no sabemos qué pasa mañana. Imagínate que ella era una mujer muy sana, comíamos sano, era muy deportista”.

Saavedra le preguntó qué mensaje les puede entregar a las personas que han vivido un dolor similar, a lo que Caszely explicó que “hay que tratar que la angustia se vaya, porque el dolor no se va nunca, hay que aprender a vivir con el dolor. Me digo cómo voy a estar complicando a mis hijos… y voy a empezar a salir porque tengo que salir adelante. Con la angustia, antes lloraba todo el día, hoy día lloro menos y estoy empezando a sonreír”.

Para comenzar ayudar a Carlos a reír, Pancho lo llevó a su antiguo barrio y juntos recorrieron las calles y casas donde vivían sus amigos. De esta manera, arribaron a la casa esquina de color verde donde vivía con sus padres, y al verla declaró “yo fui rico desde que nací. Fui rico en abrazos, en amor, en cariño y en besos, y eso no tiene precio”.