"It’s hot as hell", decía Hayley Williams, vocalista de Paramore, en su cuatro regreso a Chile, esta vez a tocar ante un repleto Movistar Arena, cuyas entradas estaban agotadas.

Es que el calor del público causó algunos estragos en las primeras filas de gente que se desmayó y tuvo que salir, todo esto ante la preocupación máxima de Williams, quien tuvo que parar la segunda canción para organizar a la audiencia y pedirles que se cuidaran. Así, el show estuvo detenido varios minutos.

Lo de Paramore en Chile fue una fiesta total. Cómo han crecido ellos cómo banda y cómo se preocupan de que el público disfrute! Así sonó “That’s What You Get” #Paramore pic.twitter.com/yrfR3HveUG — Felipe Arratia (@farratia) March 6, 2023

Pero todo esto sin perder la paciencia, ni de la banda ni del público, ya que la carismática Hayley supo controlar en todo momento la situación, casi que preguntando uno por uno si alguien más necesitaba ayuda. Más adelante, esta situación se repitió. "Gracias por su paciencia", decía.

Todo el show fue enérgico y entretenido. Por ejemplo, en la canción "C’est comme ça", del valorado último álbum "This is why", la banda pidió hacer lo "más estúpido que verán en un show": quedarse quietos como estatuas. Y así, la banda como el público, se quedo quieto durante toda la canción.

Otros puntos más que destacables fue la canción "Last Hope", que fue cantada acapella y "Misery Business", donde la banda invito a dos personas del público (Naya y Patricio) a tomarse el escenario y los micrófonos para ellos sentirse los líderes de la banda y cantar.

Los chicos que subieron al escenario con Hayley hoy en Chile lo dieron toooodo ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 #Paramore #paramorechile pic.twitter.com/JFWRfTp7qG — fran (@luvncoIor) March 6, 2023

El concierto terminó alrededor de las 23:00 horas, ya que con los dos parones para proteger el público, el evento se terminó alargando, pero poco importó ante un público ensordecedor en aplausos y vítores para la banda. De hecho, Williams dijo que iban a sacar "Still Into You" del set list, sin embargo al ver un lienzo que la pedían, no puso hacer caso omiso, y la tocaron. Un show perfecto.

