Roberto Carlos tiene cuerda para rato, esto porque anunció que sacará un nuevo disco que estará enfocado en canciones en español.

"Tengo varias canciones para grabar, voy a entrar al estudio ahora mismo, quiero hacer un nuevo disco en español, porque hace tiempo que no hago nada en ese idioma", mencionó el cantante.

Si bien no dio luces de la fecha de lanzamiento, afirmó que ya grabó algunas: "Estoy decidiendo cómo las lanzo, si todas juntas o una a la vez, pero tengo eso bajo la manga".

El lado personal de Roberto Carlos

Dejando de lado su vida artística, reveló que está en una relación amorosa, sin embargo, prefirió no dar detalles. "No voy a decir quién es. Todavía no. Todo a su tiempo", señaló.

Además, el brasileño de 81 años añadió que "hago un poco de ejercicio físico, pesas y bicicleta estática para fortalecer. No dejé que me faltara el cabello y ya me he realizado seis trasplantes capilares".

Así las cosas, el cantautor aseguró que se vienen nuevas sorpresas y sumará otro disco a sus 60 años de trayectoria.