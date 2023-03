Comparte

El comunicador Karol Lucero fue el nuevo invitado al programa "Tal Cual" de TV+, donde se reunió con José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado.

En la instancia, Viñuela señaló: "La Paty te adora", ante lo cual la opinóloga confirmó: "Es verdad (…) Trabajamos bastante tiempo juntos en Mega".

Tras esto, Maldonado comenzó a recordar momentos del pasado, donde recordó que no todo fue risas en el matinal "Mucho Gusto".

"Siempre recuerdo, y no tengo por qué no recordarlo: hubo un momento en que no lo pasé muy bien en el programa, se cometieron bastantes injusticias conmigo”, partió señalando.

Luego confesó: "Me recuerdo que en un momento complicado la única persona que se acercó a abrazarme y decirme ‘siento mucho lo que está pasando, no me parece que sea justo esto’, fue Karol", señalando sí que luego recibió llamados de José Miguel Viñuela y Luis Jara.

No obstante, relató que el resto de los integrantes "se corrió", por lo que agradeció el gesto de Karol Lucero. "De eso no me voy a olvidar nunca", sostuvo.

