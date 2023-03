Comparte

Duro fue el mensaje que compartió Yamila Reyna, actriz que aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para responder a las críticas que ha recibido en el último tiempo, por su posible reconciliación con Diego Sánchez.

Recordemos que la comunicadora de TVN le habría puesto fin a su romance con el futbolista, luego de que a través de las redes sociales se viralizaran conversaciones íntimas de Sánchez, con otra mujer.

Sin embargo, en los últimos días han surgido rumores de una posible reconciliación entre ambos, lo que le ha valido a la trasandina recibir múltiples críticas, las cuales enfrentó a través de unas historias en Instagram., según recogió La Cuarta.

"Yo te tenía allá arriba, pensé que eras empoderada"

"Quiero aprovechar este día tan especial para hablarnos entre nosotras", partió señalando Reyna, para luego referirse a las críticas: "No nos critiquemos, a mí este último tiempo me han criticado. Que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo, que ‘yo te tenía allá arriba, porque pensé que eras empoderada’… o sea yo jamás he vendido nada de nada, yo soy quien soy".

Luego continuó: "Estoy con mis errores, con mis defectos y con mis grandes virtudes de ser una mujer maravillosa. Siendo maravillosa como me siento, yo nunca he vendido una super heroína ni una súper empoderada. Al revés, siempre digo y hablo de la honestidad, de los momentos débiles, de los momentos vulnerables, de los momentos fuertes que puede tener cualquier ser humano y cualquier mujer".

"Aprendan a respetar al otro"

"Que mis decisiones no impliquen tu forma de criticarme, tu forma de juzgarme porque es mi propia vida y mi vida no te implica a ti", sumó.

Finalmente, le envió un mensaje a esas personas que la critican: "Aprendan a respetar al otro, aprendamos a respetar. Es mi decisión, es mi felicidad, o es mi elección, es mi problema, no es el tuyo. Aprendamos entre nosotras a respetarnos porque las mayores críticas que he escuchado son de mujeres hacia mí y de mujeres entre mujeres. Demos el ejemplo".