Esta semana se confirmó que Raquel Argandoña habría dado un paso al costado de los próximos shows de "Las Indomables", hecho que salió a la luz luego de que se diera a conocer que Daniela Aránguiz se sumaría a las presentaciones.

Si bien el día de ayer en el programa "Zona de Estrellas" se buscó si la salida de la "Quintrala" se debe a la incorporación de la exesposa de ‘Mago’ Valdivia, finalmente no se debería a este motivo.

Aránguiz habría conversado con Argandoña, quien le señaló que no participará porque "estoy priorizando mi trabajo, tengo muchos viajes pendientes y con lo que me pasó me estoy replanteando".

En esta misma línea, se habría confirmado quién reemplazaría a Raquel Argandoña en el café concert, junto a Patricia Maldonado.

Así, fue la propia Daniela Aránguiz quien reveló la información: "Tengo entendido que la persona que va a sustituir a Raquel Argandoña es Catalina Pulido", señalando que la actriz será la tercera integrante del trío en "Las Indomables".