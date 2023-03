Comparte

Kel reveló que se enojó con su padre, el abogado Hernán Calderón, por el gesto que tuvo en en la conmemoración del Día de la Mujer del año 2022.

"El año pasado tuvimos una conversación eterna con mi papá, después de que yo me molesté mucho porque me mandó flores para el 8 de marzo, con una tarjeta que decía ‘Feliz día, mi princesa’", relató la influencer en las historias de su cuenta de Instagram.

Junto con lo anterior, destacó el cambio que tuvo su progenitor tras la discusión: "Este año (2023) no sólo no me dijo nada, sino que me preguntó a qué hora era la marcha. Esas pequeñas batallas".

Además, tuvo palabras para su padre: "Gracias por respetarme y haber escuchado con atención, entender y haber estado dispuesto a aprender".

"Nos quedan miles de estas discusiones aún, pero hoy fue especial. Ese pequeño detalle hoy me hizo muy feliz", agregó Kel.

Revisa la historia a continuación: