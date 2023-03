Comparte

Javiera Mena fue una de las anfitrionas en el capítulo estreno de la novena temporada de La Divina Comida de Chilevisión. La artista recordó su bochornosa actuación en el Festival de Viña del Mar cuando la invitó Alejandro Sanz.

Recordemos que en 2016, la cantautora chilena fue convocada por el español para interpretar "Corazón Partío" en la Quinta Vergara. Sin embargo, sufrió un lapsus y olvidó la letra de la canción.

A seis años del hecho, la cantante de electropop rememoró aquello y aseguró: "En el momento lo pasé súper mal, porque estaba pasando y no entendía nada, yo nunca había estado en televisión, y de repente estaba arriba en el Festival de Viña y me invitó a cantar Alejandro Sanz. Nada, se me olvidó la letra”.

Además, reconoció que tuvo poco tiempo para prepararse. "Estudié, pero fue muy rápido, me lo dijeron el día anterior y lo peor es que hice como que me la sabía cachai, entonces fue como…. (tararea y canta cualquier cosa)”, expresó.

Pese al bochorno, Javiera Mena indicó que vivió un divertido momento con Sanz y que “nos cagamos de la risa, si ahí fue como gracioso. Nos subimos y de repente me bajo, y fue como ya pasó piola, agarro mi celular y 8 mil notificaciones de Twitter, y ahí mucha gente tirando mala onda y otros tirándome buena onda”.