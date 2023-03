Comparte

Daniela Castro no quedó al margen de la crítica que hizo Antonia Larraín a la película "The Whale", donde Brendan Fraser ganó el Oscar a Mejor Actor.

Recordar que la activista comentó la cinta dirigida por Darren Aronofsky: “La verdad es que no la he visto y no la quiero ver, me basta con los reviews que han hecho otras activistas gordas al respecto".

"Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas. No castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer", sostuvo en sus redes sociales.

Daniela Castro criticó a Larraín

La ganadora de Masterchef arremetió en contra de la influencer, a quien acusó de no estar informada sobre el actor. "Anto Larraín, si fuera tan instruida como nos quiere hacer parecer y solo leyera un poco, sabría que el actor Brendan F. hizo tan buen papel porque vivió años de problemas físicos, sobrepeso y depresión", afirmó.

En esa línea, recalcó que "pero su verdad infundada es la única que vale y todos somos giles ¡hasta el actor!".

Por último, mencionó en otro tweet que "díganle a la Anto Larraín que para películas de asesinos no contratan a asesinos de verdad, porfa".

