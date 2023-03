Comparte

El pasado martes el periodista José Antonio Neme cumplió 42 años, motivo por el cual fue festejado en el matinal "Mucho Gusto", en los últimos minutos del programa.

Así, el conductor fue trasladado al patio del canal, en donde se reunieron varios trabajadores de la señal para festejarlo.

Tras regresar de comerciales, el cumpleañero apareció junto a Karen Doggenweiler, el cual le tapaba los ojos, mientras que Neme lucía una capa y corona de rey.

"Es el mejor regalo que estemos juntos"

Tras caminar unos pasos, llegaron al patio del canal, donde con una gran torta de detalles dorados, festejaron al comunicador.

"Desearte un muy muy feliz cumpleaños, tu decías en la mañana algo muy lindo que es el mejor regalo que estemos juntos, que nos vaya bien. Eso ya lo tienes. Que tu vida personal venga cargada de cosas lindas, cosas bonitas", le expresó Karen Doggenweiler.

Cerrando el programa, Neme lanzó una reflexión: "Yo hago mi trabajo y me relaciono con la gente desde la franqueza brutal muchas veces, y que puede ser tomado como mala educación, soberbia, pero la gente que me conoce sabe que esa es mi esencia. Y la gente que no me conoce tanto, y a lo mejor no me quiere y que a veces me ataca, bueno, un besito".

El registro también fue compartido por Doggenweiler, quien señaló, donde recibió divididos comentarios por parte de los cibernautas.

"Feliz cumpleaños Neme", "Karen extraordinaria tu paciencia", "No lo soporto, pesado", "Necesitaba sentirse princesa" y "El más denunciado", fueron algunos de los mensajes que se dejaron leer.

