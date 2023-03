Comparte

La exanimadora de televisión, Carola de Moras, enseñó que su talento no solo radica en sus habilidades comunicativas. Esto, luego de que a través de Instagram demostrar sus habilidades manuales.

Esto, luego de que enseñara cómo arregló una parte de su vivienda, transformando por complejo un pasillo de su hogar.

Recordemos que la comunicadora hace poco participó en el late "Buenas Noches a Todos", donde se refirió a su gusto por la decoración y el armado.

"A mí me encanta armar y desarmar la casa y hoy día quiero el muro más gris y mañana lo quiero más beige y voy y pinto. Y ahora es como ‘oye te molesta, te gustaría, te tinca que…’ Y me costó. Ahora hay que negociar, hay que ir viendo toda esa rutina y habitualidad de estar juntos, empezar a sortearlas", manifestó en la oportunidad.

"Me aventuré sola y estuvo bastante fácil"

Ahora, en la publicación que compartió en Instagram donde enseñó su logro, escribió: "Cuando conjuga todo, las ganas, el tiempo y la paciencia… después de darle muchas vueltas porque encontraba que ese pasillo estaba muy fome y se veía sin estilo".

Por último, sostuvo que su primera intención fue contratar a alguien que lo hiciera, pero "no me fue bien, así que me aventure sola y estuvo bastante fácil, pero trabajoso…(desde el viernes a Lunes) pero me encanto el resultado. A ustedes ???… El que quiera tips me avisa o pregunta !!!".

Aquí puedes ver la publicación: