A fines de noviembre, la comunicadora Millaray Viera anunció a través de sus redes sociales que dejaría la estación de CHV, tras 4 años cumpliendo funciones.

Ahora, meses más tarde de revelar esta decisión que dejó tristes a sus fanáticos, explicó por qué abandonó la TV y cuál sería su nuevo desafío profesional.

"¡Por fin puedo develar el porqué de mis viajes a Barcelona! Fui elegida para ser rostro global, junto a dos mujeres increíbles, del nuevo perfume de Antonio Banderas".

Luego continuó: "Hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muy feliz y me honra como no imaginan".

Junto a esto, también le dedicó unas palabras a otros rostros que la acompañarán en este desafío, nombrando así a Mario Casas, Agatha Moreira y Stefanía Roitman.

"Qué fortuna trabajar con tan hermosa energía alrededor", manifestó, recibiendo múltiples mensajes en la publicación que compartió.

Aquí puedes ver el registro que compartió: