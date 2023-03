Comparte

El domingo 26 de marzo, Álvaro Rudolphy estará de invitado en el programa "De tú a tú" de Canal 13, donde contará historias de nivel personal y profesional. Una de ellas, cuando fue atropellado por una micro.

"Me atropelló una micro cuando tenía 10 años. Me sacó la pierna", comenzó diciendo ante la incredulidad de Martín Cárcamo.

En ese sentido, el actor de 58 años agregó que "me pegó acá, me quebró el fémur, me salió el hueso por acá y me iban a cortar la pata".

Pasando al ámbito profesional, recordará sus inicios en la pantalla: "Yo iba enfocado al teatro y además en aquella época era muy mal visto hacer televisión".

Incluso, el artista realizó la siguiente confesión: "Los actores que empezaban hacer televisión eran unos vendidos al sistema, unos parias detestables".

Después, comentó cómo se él se veía en 10 años más. "Yo era el que llevaba la bandera de lucha de los que no se iban a casar, los que no iban a tener hijos. Me veía a los 70 años, en una Harley, con botas vaqueras y una chaqueta de cuero, operado entero y con melena". afirmó.

Esta y otras anécdotas de la vida de Álvaro Rudolphy será emitido el 26 de marzo por las pantallas de Canal 13.