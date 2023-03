Comparte

El excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, no tuvo una buena visión de "The Last of Us", esto porque criticó la exitosa serie protagonizada por el actor Pedro Pascal.

A través de TikTok, el exdiputado afirmó: "Tiene errores gruesos. Acabo de terminar la temporada de The Last of Us. No me mató para ser honesto, tiene errores de guion gruesos".

Sin embargo, elogió las actuaciones de los protagonistas. "Eso sí, nuestro actor chileno (Pedro Pascal) me pareció fascinante. Ella, la otra protagonista (Bella Ramsey), fascinante".

Sobre la puesta en escena que realizaron los intérpretes indicó que “está muy bien actuada”, pero sus dardos se centraron en el guión de The Last of Us. “No sé si es tan bueno el guion, pero debo decir que caí rendido igual", dijo el exdiputado.

Cabe señalar que la producción de HBO acabó su primera temporada con números históricos, donde ahora los fanáticos tendrán que esperar para la continuación de la serie basada en el exitoso videojuego.

Mira la crítica de ME-O a "The Last of Us"