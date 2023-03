Comparte

En el cuarto capítulo de la nueva temporada de Podemos Hablar, la humorista que triunfó en el Festival de Viña del Mar, Pamela Leiva, confesó no entender por qué a alguien que está comprobado que dejó a sus hijos, se le siga dando pantalla.

Durante el capítulo, el conductor del programa Jean Philippe Cretton recordó a la entrevistada su participación en en Palacio de La Moneda para el 8M de este año.

En dicha instancia, Pamela Leiva fue una invitada de honor a la casa de gobierno, donde tuvo la oportunidad de ser reconocida como una mujer líder e influyente de Chile y pudo compartir con el Presidente Boric.

Fue en ese momento que el conductor le dijo que "una cosa es triunfar en la comedia, pero también, de la mano te transformaste en una especie de líder feminista".

En ese marco de conversación, Jean Philippe realizó una reflexión: "Hay cosas que favorablemente han ido cambiando en nuestra sociedad ya se está instalando cada vez más el feminismo, estamos diciendo adiós al machismo, espero".

Momento en que el animador aprovechó para realizar la pregunta "¿hay algún machista de hoy, de la industria, de lo que aparece en los diarios que a ti te genere una especial cosa de: ya paremos con la tontera, se acabó esto?", generando una seria reflexión para la invitada.

La crítica de Pamela Leiva a un reconocido personaje de televisión

Luego de pensarlo unos segundos, Pamela expresó que: "Siento que en la televisión hay personas que hoy están en algunos espacios que no sé por qué se le dan cabida. Personas que públicamente han maltratado a mujeres, como por ejemplo a mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel" dijo a modo de ejemplo.

"Una persona que esta comprobado que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que paso con él", prosiguió la humorista.

Recordar que el aludido por la entrevistada estuvo fuera de Chile, luego de ser acusado de fraude por cerca de 270 millones, incluso su exesposa ha expresado que le debe "millones de pesos".

"De verdad me sorprende verlo, no lo entiendo, no me gusta tampoco", sentenció la humorista.