Claudia Conserva, quien padece de un cáncer de mama, comentó los trascendidos sobre un regreso a la televisión que generó diversas reacciones en redes sociales.

Recordar que la periodista Cecilia Gutiérrez señaló en un live de Instagram que "de hecho, no me extrañaría que pronto volviera a trabajar…. en un par de meses, pero pronto".

En ese sentido, sostuvo que la comunicadora ha respondido bien al tratamiento, por lo que los plazos de recuperación iban más rápido de lo estipulado.

Claudia Conserva aclaró estos trascendidos

La conductora de "Milf" expresó escuetamente a Publimetro sobre lo comentado por Gutiérrez y quiso aclarar aquello.

"Sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún, me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así", afirmó la animadora.

Previamente, su esposo Juan Carlos "Pollo" Valdivia indicó que su amada está "recuperándose, gracias tu preocupación".