Comparte

El pasado lunes, en el último capítulo de "Milf", se habló del documental que realizó Claudia Conserva sobre su compleja lucha contra el cáncer de mamas que enfrenta.

Recordemos que el pasado jueves TVN anunció que, durante la programación de este año, emitirá el documental titulado "Brava", que repasa cómo ha sido la batalla de la animadora.

"Ya han pasado nueves meses desde que supe mi diagnostico: cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento. Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir (…) con material que no pretender ser un informe sobre el cáncer", explicó la comunicadora en la oportunidad.

La reflexión de Fran Conserva

Bajo este sentido, su hermana la también comunicadora Francesca Conserva, entregó algunos detalles de este documental.

"Solo puedo decirles desde mi vereda que estoy bastante involucrada en el proyecto, la grabé, edité… Y solo decir que, como decía la Claudia, no pretende ser un informativo, es solo un registro muy honesto", inició señalando la panelista.

Tras esto, reveló que "ella se empezó a grabar antes, y me contó y le dije ‘ya, yo te apoyo’. No teníamos ninguna garantía si la Claudia salía viva o no de esto, todo ese tiempo grabamos con la salud muy en contra".

"Es muy honesto, porque Claudia también, fue un proceso en el que se desprendió de toda la vanidad y se mostró realmente tal cual es. Siento que, desde mi punto de vista que conozco el material, que es interesante verlo", sumó luego.

En la misma línea, sostuvo que el registro "a ratos es muy crudo, ha ratos lidiando con un humor de hermanas, a veces negro, a veces blanco, llanto, risas. Fue un transitar súper psicodélico, una montaña rusa".

Aquí puedes revisar el momento: