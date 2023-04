Comparte

Registrada quedó el escape de la modelo Adriana Barrientos, con el artista urbano Ben Bulgari.

Esto, luego de que los rostros fueran vistos bailando bastante acaramelados, además de irse a un departamento juntos, lo que encendió los rumores.

La situación inició luego de que la modelo de 42 años fue invitada por el músico a la fiesta de cumpleaños del también artista, Pablo Chill-E, en donde alguno de los invitados fotografió a la "Leona" con el músico.

Bajo este escenario, Barrientos fue contactada por LUN, donde fue consultada sobre si Bulgari efectivamente era su nuevo pololo.

Frente a esto, aclaró: "No, para nada. Lo pasamos súper bien, pero nada romántico, sino que en una honda hermanable".

Respecto a Ben Bulgari, sostuvo que la pasó a buscar en su Porsche y "estuvo toda la noche pendiente de mí y si yo quería una copa de espumante, él me la traía, así de amoroso. Luego fue a dejarme a mi casa".

Por otro lado, Bulgari señaló que se conocieron hablando por Instagram. Sin embargo, también señaló que su acercamiento a Barrientos, es solo amistad.

"Se dieron cuenta que andaba conmigo y comenzaron a especular", inició comentando, sosteniendo que con Barrientos "todo bien".

"Es muy guapa y además, una linda persona (…) Somos amigos. Yo no me proyecto, uno nunca sabe, no hay que cerrarse a otra alternativa", finalizó.