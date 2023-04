Comparte

Mauricio Israel criticó las últimas declaraciones de Mario Velasco por el recordado caso de las "Arañitas Vip".

En el año 2010 Maite Orsini (ahora diputada) y Carolina Mestrovic, por esa entonces rostros de programas juveniles, intentaron ingresar trepando al hogar del animador para pedirle explicaciones por serles infiel, sin embargo se equivocaron de departamento y terminaron detenidas.

13 años después Velasco señaló que había una tercera involucrada. Valentina Roth habría revelado el hecho a Orsini y Mestrovic. "Lo divertido es que ella estuvo abajo en mi casa ese día, vio una sirena y apretó cachete", declaró.

Sobre el caso, Mauricio Israel comentó en el programa "Sígueme y te Sigo": "Me parece que una persona que juega con tres personas…", partió, siendo interrumpido por Andrés Baile, quien argumentó que todos los involucrados eran "jóvenes" cuando se registró el incidente.

Pese a esto, Israel arremetió: "No podemos estar que por la juventud normalizamos todas las malas conductas. Cero respeto por ninguna de las tres. Cero respeto por la mujer".

"Reconozcamos aquí que hay una actitud bastante poco caballerosa de Mario. ¡Estaba jugando con tres al mismo tiempo, al cuatro o con cinco, con las que sea!", agregó.

"Nunca jugar con las personas, a mi no me gusta que jueguen conmigo, yo no juego con nadie", cerró.