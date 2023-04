Comparte

Tras varios días alejada de la pantalla, Raquel Argandoña finalmente regresó a "Tal Cual", donde entregó nuevos detalles de la intervención que se realizó.

"Me hice un rejuvenecimiento facial hace catorce días", adelantó en la ocasión con Las Últimas Noticias, donde sostuvo que tras la intervención "soy la misma, pero con menos arrugas".

Junto a esto, señaló estar más que feliz con los resultados: "Lo que me deja tranquila es que las facciones son las mismas, tengo la misma expresión, así es que estoy feliz. Quedar con cara de velocidad es terrible".

"El cuello y la cara me quedaron perfectas"

"No te diré que me saqué cinco o diez años de encima, pero obviamente hay un rejuvenecimiento. El cuello y la cara me quedaron perfectas, pero los resultados definitivos se demora como dos meses. Aún hay hinchazón, hematomas, que uno se los maquilla y no se notan", señaló luego.

Quien también se refirió a la intervención fue el responsable de su cambio, Doctor Héctor Valdés.

"En promedio ella debería haber rejuvenecido 10 años, aunque quizás ella considere que es más. Eso debe establecerse en privado con las fotografías pre y postcirugía", sostuvo.