Stefan Kramer volvió a sorprender a sus seguidores con una nueva imitación, esta vez del actor chileno Pedro Pascal, quien triunfa a nivel mundial debido a sus papeles protagónicos en "The Last of Us" y "The Mandalorian".

A través de sus redes sociales, el destacado comediante nacional publicó un extenso video donde aparece interpretando a ‘Joel‘, el personaje de Pascal en "The Last of Us".

Las grabaciones se realizaron para un comercial de una marca, y se ambientaron precisamente en la exitosa serie.

"Muy agradecido de que me llamen a ser parte de esta serie que amo, junto a este gran actor chileno que admiro", destacó Kramer en la publicación de Instagram, aludiendo a Pedro Pascal.

El video ya cuenta con más de 146 mil reproducciones y más de 13 mil "likes" de parte de los usuarios de la plataforma, quienes llenaron de elogios a Stefan por su nueva personificación.

