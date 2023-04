Comparte

Hace unos días, Laura de la Fuente, hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, participó como modelo en el lanzamiento de la nueva imagen de la multienda Corona.

Mediante su cuenta de Instagram, la joven compartió la experiencia de estar por primera vez en una pasarela.

"Muchas gracias @corona_chile por la oportunidad de desfilar por primera vez! Que experiencia más increíble, es increíble mirar atrás en el tiempo hace un año en donde esto se veía más lejano que un sueño y ahora es realidad", escribió en la publicación.

A pesar de haber recibido tiernas palabras por parte de sus seguidores felicitándola por esta nueva faceta, no faltaron quienes la criticaron por "sus pecas", por "poco agraciada" e por ser "hija de rostros televisivos".

Sin embargo, su madre no soportó esta clase de odiosos mensajes contra su retoña y respondió a los haters.

Frente al comentario de "eres bonita pero podrías colocarte base para tapar tus pecas así te verías preciosa”, la animadora tajantemente contestó: "¡Qué absurdo y lamentable tu comentario! ¿Por qué tiene que taparse algo que la hace única y de lo que se siente orgullosa? Cuida lo que le escribes a una niña”.

A quien preguntó si Laura era invitada a estos eventos por "ser inteligente, bonita o por ser hija de", Angélica le dijo:

“¿Por qué tanta rabia en tu corazón? Claramente no tienes idea por todo lo que ha pasado y se ha levantado en un año. No sé cuántos años tienes tú, ¡pero te recuerdo que ella tiene 18! Te envío amor y luz a tu corazón, y ojalá no te aparezcas de nuevo por acá, si es para tirar tanta basura absurda”.

De esta manera, la actriz siguió respondiendo a las duras críticas de una seguidora que la tildó de "poco agraciada":

“Claramente no tienes idea lo que significa para ella. Hace un año no sabía si iba a volver a caminar. ¿Por qué descalificar? Te envío solo amor a tu corazón”, escribió la conductora del programa "¡Tendencias!".

