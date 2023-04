Comparte

A pesar de que ya han pasado dos meses desde la exitosa rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar 2023, aún hay temas que dan para hablar.

En este sentido, el comediante compartió un video en YouTube donde mostró su reacción a la rutina que realizó en la Quinta Vergara.

Fue bajo este contexto donde desclasificó un inesperado encontró que tuvo con Gonzalo Valenzuela, el cual lo "encaró" por unas bromas que emitió durante el show.

"Tremendo actor", fue una de las bromas que lanzó Copano sobre Valenzuela, en el marco del chiste de la ensalada de Belén Mora y las risas que expresó el intérprete en la oportunidad.

El intercambio con Gonzalo Valenzuela

"De repente llega Gonzalo Valenzuela… Me felicitó de una manera extraña, puede ser que las copas a esa hora porque debieron ser las cuatro de la mañana. Me dijo: ‘wena’ y me pegó acá, fuerte (en su pecho)", desclasificó Fabrizio Copano.

Luego continuó y desclasificó el diálogo que tuvo con el intérprete: "Hue… te fue la raja, te felicito, pero igual me hue… y todo", mientras que Copano le habría dicho: "Dije que erai buen actor", réplica que no contentó a Valenzuela.

"No soy hue...", le respondió al actor, señalando que había entendido la ironía, y frase que no la dijo en tono gracioso, según Copano.

En la misma línea, también señaló que el actor lo encaró por un chiste que mencionaba al cantante Pailita.

"Igual ojo con las cosas que decí’ porque el chiste de Pailita no me gustó, porque hay una ‘personita’ que se puede sentir dañada…", expresó.

Finalmente, Copano expresó: "Y eso fue la conversación ‘manguerus’, así que le mandamos un caluroso saludo desde acá, da lo mismo".

