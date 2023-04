Comparte

Daniela Aránguiz desclasificó una íntima carta que le habría enviado su ex marido, Jorge "Mago" Valdivia. La modelo compartió el documento —que borró después de unos minutos— en las historias de su perfil de Instagram

Hasta el momento no se sabe en qué fecha fue escrita, sin embargo el retirado futbolista expresa su arrepentimiento por las faltas que tuvo en su matrimonio. "Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena", señala Valdivia.

Junto con lo anterior, reveló: "Miraba a Jorgito a la Agu (sus hijos) tan grandes, donde ahora pudimos aprovechar más momentos nuestros a solas".

Por otra parte, Valdivia reconoce: "Es verdad, fui un verdadero CSM (…) Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo. Le pido a Dios que me veas y que me creas".

Además, el ex futbolista insistió en que el amor que siente por Aránguiz es "para siempre", afirmando que incluso la buscará después de la muerte.

"Si tú me dejas entrar nuevamente en tu vida, jamás te voy a soltar. Solo te voy a soltar el día que nos tengan que enterrar, y arriba en el Cielo te voy a buscar para poder pololear contigo", agregó el futbolista.

"Si Dios decide que lo nuestro se acaba ahora, quiero que sepas que fuiste y serás lo más lindo que la vida me puso. Aunque estemos separados, serás lo más importante que tuve. El sueño más lindo que soñé", cerró Valdivia en la carta-

